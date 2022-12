Top Gun: Maverick es la mejor película del año

El National Board of Review, organización sin ánimo de lucro formada por un selecto grupo de entusiastas del cine, cineastas, profesionales, académicos y estudiantes de Nueva York, anunció los galardonados de sus premios 2022. Entre ellos se encontraba Top Gun: Maverick como mejor película del año.

Estos cinéfilos neoyorquinos del National Board of Review vieron 269 películas y votaron en categorías como Mejor Película, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Actriz, Mejor Guion Original y Adaptado, Actuación Revelación y Mejor Debut como Director. Top Gun: Maverick será homenajeada, junto con los galardonados Colin Farrell como Mejor Actor por The Banshees of Inisherin, Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once, y Steven Spielberg como Mejor Director por The Fabelmans, el 8 de enero de 2023, en la Gala de los Premios de la National Board of Review.

La presidenta de la National Board of Review, Annie Schulhof, razonó por qué Top Gun: Maverick obtuvo el premio a la Mejor Película: «Top Gun: Maverick es un emocionante éxito de público elaborado con maestría en todos los niveles. Tom Cruise, Joseph Kosinski y todo el equipo de realización han conseguido hacer una película increíblemente popular que ha hecho que el público vuelva a los cines, al tiempo que es todo un logro cinematográfico». Dado que los ganadores del National Board of Review suelen predecir quiénes son nominados a los premios de la Academia, ¿es posible que veamos Top Gun: Maverick nominada al Oscar?

Top Gun: Maverick, la secuela de la exitosa película de 1986 Top Gun, sigue a Pete «Maverick» Mitchell, interpretado por Tom Cruise. Ha servido en la Marina durante más de 30 años como uno de los mejores aviadores de la Armada, y es un piloto de pruebas que intenta evitar ascensos y rangos que le mantengan con los dos pies en el suelo cuando preferiría estar en el cielo. Maverick está entrenando a un selecto grupo de graduados para una misión especial, y debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a sus mayores miedos. Top Gun: Maverick también está protagonizada por Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm y Monica Barbaro, y dirigida por Joseph Kosinski.

Si necesitas velocidad, Top Gun está disponible en Paramount+, y Top Gun: Maverick estará disponible en Paramount+ el 22 de diciembre, justo a tiempo para la temporada navideña. También puedes adquirirla bajo demanda o en 4K Ultra HD, DVD o Blu-ray.

ENLACE ORIGINAL: https://collider.com/top-gun-maverick-national-board-of-review-best-film-of-2022/

VEA MÁS EN https://entornointeligente.com/