Elon Musk dice que corre un riesgo «bastante importante» de ser asesinado

Elon Musk dijo el sábado por la noche que existe «definitivamente algún riesgo» para su seguridad personal durante una extensa discusión sobre la libertad de expresión, los cambios que ha hecho en Twitter y la publicación de comunicaciones internas del otoño de 2020 sobre lo que llevó al gigante tecnológico a suprimir la historia del portátil de Hunter Biden.

«Francamente, el riesgo de que ocurra algo malo o, literalmente, de que me disparen es bastante significativo. Definitivamente no voy a hacer ningún desfile de coches al aire libre, permítanme decirlo así», dijo Musk en una discusión en Twitter Spaces.

«No es tan difícil matarme si alguien quisiera, así que espero que no lo hagan».

El nuevo propietario de Twitter divagó sobre la importancia de la libertad de expresión y sus planes futuros para la plataforma a lo largo de las casi dos horas de debate.

«A lo largo de la historia, la libertad de expresión ha sido muy inusual, no común. Así que tenemos que luchar muy duro para mantenerla porque es algo muy raro y no es en absoluto algo que esté por defecto», dijo Musk. «El discurso controlado es el predeterminado, no la libertad de expresión».

La discusión se produjo un día después de que el periodista Matt Taibbi publicara las comunicaciones internas entre los altos cargos de Twitter, mostrando que la plataforma suspendió y censuró a los usuarios que comentaron la historia del portátil de Hunter Biden del New York Post.

«Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, eliminando enlaces y publicando advertencias de que podía ser ‘insegura’. Incluso bloquearon su transmisión por mensaje directo, una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos, por ejemplo, la pornografía infantil», tuiteó Taibbi.

Musk afirmó el sábado que los archivos demuestran que Twitter «actuaba como un brazo del» Comité Nacional Demócrata en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020. También bromeó con la publicación de más archivos en un futuro próximo.

«Vamos a poner toda la información ahí fuera para intentar hacer borrón y cuenta nueva, seremos iterativamente mejores y eso obligará a otras compañías de medios a ser también más veraces o de lo contrario perderán sus lectores», dijo Musk el sábado.

