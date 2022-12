Amber Heard pide un nuevo juicio contra Johnny Depp

Menos de un mes después de que Johnny Depp presentara su apelación formal de parte del veredicto en su arrollador caso de difamación contra Amber Heard, su coprotagonista de Rum Diary ha presentado ahora su propio escrito en los tribunales de Virginia.

Y los nuevos abogados de Heard enarbolan la bandera de la Primera Enmienda y se enfrentan al juez Penney Azcarate, en repetidas ocasiones.

«El tribunal de primera instancia se negó erróneamente a desestimar esta acción por forum non conveniens, basándose en su conclusión errónea de que las reclamaciones de Depp surgieron en Virginia porque los servidores del Washington Post están ubicados aquí», dicen Jay Ward Brown y David L. Axelrod en el documento presentado el 23 de noviembre. «El tribunal de primera instancia también se equivocó al desestimar la recusación de Heard, en la que argumentaba que las declaraciones impugnadas son expresiones de opinión no recurribles y no son razonablemente capaces de transmitir la supuesta implicación difamatoria», añadieron los abogados de Ballard Spahr LLP, especializados en derecho constitucional y con sede en Washington.

«Esta sentencia, si se permite que se mantenga, tendrá sin duda un efecto amedrentador sobre otras mujeres que deseen hablar de abusos relacionados con hombres poderosos».

Además, arremetiendo contra el juez Azcarate por instruir indebidamente al jurado en el caso del condado de Fairfax que terminó casi enteramente a favor de Depp el 1 de junio, y «excluyendo pruebas altamente probatorias y admitiendo pruebas irrelevantes y perjudiciales», la apelación de Heard busca que el veredicto de más de 10 millones de dólares en su contra sea revocado o desechado para un nuevo juicio.

«Este caso tampoco debería haber llegado a juicio porque otro tribunal ya había concluido que Depp abusó de Heard en múltiples ocasiones», señala el escrito de 68 páginas del recurrente. «Después de que Depp presentara este caso, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido dictaminó en una acción de difamación separada presentada por Depp que las acusaciones de abuso de Heard eran ciertas», señala el recurso sobre la demanda por difamación que finalmente no prosperó y que la exestrella de Piratas del Caribe presentó contra el tabloide The Sun de Rupert Murdoch en 2018 por llamarlo «golpeador de esposas» en la prensa.

«El tribunal de primera instancia debería haber dado efecto preclusivo a esa decisión de 129 páginas, que siguió a un juicio de tres semanas en el que declararon Depp, Heard y otros 24 testigos», dice la última presentación de la estrella de Aquaman.

Depp demandó a su exmujer Heard en marzo de 2019 por 50 millones de dólares por un artículo de opinión del Washington Post de finales de 2018 bajo la firma de Heard. En la pieza, la embajadora de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos escribió sobre convertirse en una «figura pública que representa el abuso doméstico.»

Aunque Heard nunca mencionó a su exmarido por su nombre en el artículo del diario propiedad de Jeff Bezos, el pasado litigante de Depp insistió en que el artículo de opinión «devastó» su ya menguada carrera. En su demanda inicial y en las presentaciones posteriores, Depp declaró que, de hecho, era él quien sufría los abusos en la relación de la pareja. El actor repitió esa afirmación en el estrado durante el juicio de Virginia. Curiosamente, Depp no dijo nada de eso durante el divorcio de Heard y él, cargado de órdenes de alejamiento, en 2016, incluso antes de que el acuerdo de 7 millones de dólares entre ambos le prohibiera hacerlo.

Al no conseguir que el asunto fuera desechado o trasladado a otra jurisdicción como California, Heard contrademandó a Depp por 100 millones de dólares en el verano de 2020. En noviembre de 2020, el Tribunal Superior del Reino Unido le dio a Depp una dura derrota en el caso contra The Sun. Desde entonces, los intentos de apelación de ese lado del Atlántico han resultado una oficina de letra muerta para Depp.

Después de que ambas partes prometieran apelar a las pocas horas del veredicto del jurado el 1 de junio, a principios de noviembre, Depp presentó su propia apelación en el caso de Virginia. «Este Tribunal debería revocar la sentencia sobre la contrademanda de la Sra. Heard en cuanto a la declaración de Waldman del 27 de abril, pero debería confirmar por lo demás la sentencia a favor del Sr. Depp«, declaró la presentación del 3 de noviembre en el Tribunal de Apelaciones de Virginia de los 2 millones de dólares que el jurado de Virginia concedió a Heard en una contrademanda.

Aparte de esa única contrademanda en el juicio por difamación, que duró siete semanas, el panel de siete personas dio la razón a Depp. Impulsado por los fans dentro y fuera del tribunal, el ex nominado al Oscar recibió 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos. Antes de dar la razón al jurado, el juez Azcarate redujo la cifra de daños punitivos a 350.000 dólares, el máximo permitido en el estado.

Sorprendente en su momento, esa indemnización de 2 dólares por reconvención podría ser el talón de Aquiles para el caso inicial, al menos si el equipo legal de Heard se sale con la suya.

«El veredicto del jurado resultante contra Heard en todas las reclamaciones de Depp no puede conciliarse con el veredicto del jurado contra Depp en la contrademanda de Heard«, declara la apelación de Heard de justo antes de Acción de Gracias.

«Para fallar a favor de Depp, el jurado debe haber concluido que Depp no abusó de Heard y que Heard mintió a sabiendas al acusarlo de abuso», dice el denso documento. «Pero, para fallar a favor de Heard, el jurado debe haber concluido que Heard dijo la verdad sobre ser víctima de abuso doméstico por parte de Depp. En consecuencia, el veredicto contra Heard no puede mantenerse».

Dado que tanto Depp como Head han presentado sus respectivas apelaciones, se podría pensar que las cosas avanzan a un ritmo rápido, al menos según la medida del sistema judicial estadounidense.

Pero no es así en este caso.

Según la ley de Virginia, un grupo de jueces decidirá ahora el fondo de ambas apelaciones. Dependiendo de cómo vaya eso, y de quién quede decepcionado, Heard y Depp pueden llevar el asunto al Tribunal Supremo de la Commonwealth. Lo que significa que pasarán años antes de que esto se resuelva, si es que alguna vez lo hace.

