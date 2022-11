Identifican a la víctima más joven del tiroteo en Walmart

La víctima más joven del tiroteo masivo de esta semana en un Walmart de Chesapeake (Virginia) es un empleado de 16 años que, al parecer, utilizó su primer sueldo para comprar un regalo a su madre antes de ser asesinado dos días antes de Acción de Gracias.

Fernando Chávez-Barrón, junto con otros cinco compañeros de trabajo, fue asesinado el martes por la noche cuando un gerente abrió fuego en una sala de descanso de los empleados durante una reunión antes de suicidarse, según una publicación en las redes sociales de la ciudad de Chesapeake que identificó públicamente al adolescente el viernes.

Mientras las autoridades trabajan para saber más sobre el pistolero, incluyendo la publicación de una nota encontrada en su teléfono después del tiroteo, los amigos del joven de 16 años muerto están de luto.

Los que conocían a Fernando dijeron a WTKR, afiliada de CNN, que acababa de empezar a trabajar en Walmart y que utilizó su primer sueldo para comprar un regalo para su madre.

Un amigo de Fernando, Joshua Trejo-Alvarado, dijo que todavía no puede creer que se haya ido.

«Me he quedado sin palabras, y sin palabras de que fuera él», dijo Trejo-Alvarado a WTKR. «Esperaba que todo fuera un sueño hasta hoy. Desearía que todavía estuviera aquí conmigo. Ayer por la noche recé con toda mi familia por él. También tenemos flores y velas en casa para él».

Trejo-Alvarado envió mensajes de texto y llamó a Fernando pero no recibió respuesta, dijo. Más tarde, llamó al hermano de su amigo, quien le dijo que Fernando no había sobrevivido, informó WTKR.

«Siempre era extrovertido con cualquiera que conociera. Era agradable», dijo Trejo-Alvarado.

Otras cinco personas en el Walmart murieron, incluyendo Randy Blevins, de 70 años, Lorenzo Gamble, de 43, Tyneka Johnson, de 22, Brian Pendleton, de 38, y Kellie Pyle, de 52.

El Día de Acción de Gracias, la comunidad se reunió en un monumento improvisado frente a la tienda para rendir homenaje a las vidas perdidas en otro tiroteo masivo que convirtió un lugar de la vida cotidiana en una espantosa escena del crimen. Dos personas siguen hospitalizadas, una de ellas en estado crítico, según informó la ciudad el jueves.

En honor a las víctimas, los funcionarios de la ciudad de Chesapeake están planeando una vigilia el lunes a las 6 p.m. en el Parque de la Ciudad.

También el lunes, los líderes del consejo de la ciudad celebrarán una reunión especial confirmando una declaración de emergencia que «liberará fondos para apoyar la recuperación» después del tiroteo, según la cuenta de Twitter de la ciudad el viernes. El mensaje no especificaba cómo se utilizarían los fondos.

Nota encontrada en el teléfono del agresor

Desde el tiroteo, las autoridades han tratado de determinar un motivo para la repentina erupción de disparos en un lugar de trabajo dos días antes de Acción de Gracias. El viernes, las autoridades hicieron públicos los detalles de los escritos del teléfono del tirador obtenidos después de la tragedia.

Los escritos -titulados «Death note»- encontrados en el teléfono del tirador contenían agravios contra personas en su vida, incluyendo algunos compañeros de trabajo, según la cuenta de Twitter de la ciudad el viernes.

La nota menciona a Dios, al espíritu santo y cómo el autor se sintió burlado por sus «asociados», un título de trabajo que Walmart utiliza para algunos de sus empleados.

«Los asociados me dedicaron sonrisas retorcidas y malvadas, se burlaron de mí y celebraron mi caída el último día. Por eso sufren el mismo destino que yo», dice la nota.

«Ojalá hubiera podido salvar a todos de mí mismo», continúa la nota. «Que Dios me perdone por lo que voy a hacer».

La ciudad publicó la nota en una serie de tuits, redactando los nombres de los mencionados. Ninguna de las víctimas del tiroteo estaba entre los nombres redactados, dijo la policía.

Al preguntársele si el pistolero se había quejado de sus colegas, un comunicado de Walmart dijo: «No hay nada que pueda justificar la toma de vidas inocentes. Nuestro enfoque sigue siendo en las familias que están de duelo y el apoyo a nuestros asociados a través de este momento difícil.»

La pistola utilizada para llevar a cabo los asesinatos es un arma de 9 mm, que el pistolero compró legalmente el día del tiroteo, dijo la ciudad.

Un registro en la casa del pistolero encontró una caja de munición y «varios artículos en referencia al arma de 9 mm (caja, recibo, otros papeles)», dijo la ciudad en un tweet.

El tirador, que ha sido identificado como Andre Bing, de 31 años, ha sido descrito por sus compañeros de trabajo como alguien que anteriormente mostraba un comportamiento extraño y amenazante.

Shaundrayia Reese, que trabajó con Bing de 2015 a 2018, lo describió como un solitario.

«Siempre decía que el gobierno lo estaba vigilando. No le gustaban las redes sociales y guardaba cinta negra en la cámara de su teléfono. Todo el mundo siempre pensaba que algo andaba mal con él», dijo Reese.

Otro excompañero de trabajo, Joshua Johnson, trabajó en Walmart hasta 2019 y dijo que Bing había hecho amenazas.

«Dijo que si alguna vez lo despedían de su trabajo, tomaría represalias y la gente recordaría quién era», dijo Johnson.

Reese y Johnson dijeron que no reportaron ninguna preocupación sobre el comportamiento de Bing a la gerencia.

No deja de repetirse cuando se abandona la escena».

Los empleados del Walmart acababan de fichar para su turno nocturno el martes cuando vieron a un gerente de pie en la puerta, apuntándoles con una pistola en la sala de descanso. Pero la inquietante imagen no había calado en algunos empleados, como Briana Tyler, que acababa de ser contratada en la tienda.

«Todavía no me había dado cuenta de que era real. Porque estaba pensando que era como un tipo de simulación, como esto es lo que hacemos si tenemos un tirador activo», dijo Tyler a CNN. «Y la razón por la que creo que fue eso fue porque reconocí su cara».

Pero luego la realidad se impuso cuando vio a sus compañeros recibir disparos.

«Tenía la mirada perdida y, literalmente, miró alrededor de la sala y disparó y hubo gente que cayó al suelo», dijo Tyler. «Todo el mundo gritaba y jadeaba. Se alejó después de eso y continuó por toda la tienda y siguió disparando».

Cuando el tirador se alejó de la sala de descanso, la empleada Jessie Wilczewski se escondió debajo de una mesa, dijo a la CNN. Describió que vio a algunos de sus compañeros de trabajo en el suelo o tumbados en sillas, algunos probablemente muertos.

Cuando el tirador volvió a la sala de descanso, le dijo que saliera de debajo de la mesa, dijo Wilczewski.

«Le dijo: ‘Jessie, vete a casa'», dijo Wilczewski, que es madre de un niño de 15 meses.

Cuando se levantó y empezó a marcharse, intentó no mirar a sus compañeros de trabajo, pero el sonido de la sangre golpeando el suelo la persigue, dijo.

«El sonido de las gotas, da-da-da-da, se repite una y otra vez», dijo a la CNN a principios de esta semana. «De la cantidad de sangre que salía de las diferentes sillas – hacía un ritmo. Y fue una de las cosas más perturbadoras; creo que nunca lo olvidaré».

Wilczewski dijo que el trauma que presenció se le quedó grabado después de huir.

«Nunca, jamás en mi vida, le desearía esto a nadie», dijo Wilczewski. «Y es horrible porque no se detiene. No deja de repetirse cuando abandonas la escena. No deja de doler tanto. No se detiene, y es un asco porque realmente lo deseas. Sólo quieres ese poco de… que tenías antes de todo esto».

