FIFA acusa de hipocresía a quienes critican a Qatar

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó este sábado de hipocresía a quienes critican el trato que Qatar, anfitrión de la Copa Mundial, da a los trabajadores inmigrantes, y añadió que el compromiso es el único modo de mejorar los derechos humanos.

En una conferencia de prensa en la víspera del inicio del torneo, Infantino se refirió a las críticas europeas contra el país anfitrión en relación con los trabajadores inmigrantes y los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales.

«Soy europeo. Por lo que hemos hecho durante 3.000 años en todo el mundo, deberíamos pedir disculpas durante los próximos 3.000 años antes de dar lecciones de moral», dijo.

«Me cuesta entender las críticas. Tenemos que invertir en ayudar a estas personas, en educación y en darles un futuro mejor y más esperanza. Todos debemos educarnos, muchas cosas no son perfectas, pero la reforma y el cambio llevan tiempo».

«Esta lección moral unilateral no es más que una hipocresía», dijo.

«No es fácil aceptar las críticas a una decisión que se tomó hace 12 años. Doha está preparada, Qatar está preparado y, por supuesto, será el mejor Mundial de la historia».

Infantino se basó en su propia experiencia como hijo de trabajadores inmigrantes que creció en Suiza, diciendo que había sido acosado por ser italiano y por tener el pelo rojo y pecas.

«Sé lo que se siente al ser discriminado, sé lo que es ser acosado», dijo.

«¿Qué haces? Empiezas a comprometerte, esto es lo que deberíamos hacer… La única manera de obtener resultados es comprometiéndose.

«Creo que los cambios que se han producido en Qatar quizás no se habrían producido, o no al menos a esa velocidad, (sin la Copa Mundial). Obviamente, tenemos que seguir presionando, obviamente tenemos que intentar mejorar las cosas».

Las declaraciones de Infantino provocaron la reacción de los defensores de los derechos humanos.

«Al dejar de lado las críticas legítimas a los derechos humanos, Gianni Infantino está ignorando el enorme precio que han pagado los trabajadores migrantes para hacer posible su torneo estrella, así como la responsabilidad de la FIFA por ello», declaró Steve Cockburn, de Amnistía Internacional.

Cockburn dijo que las demandas de una compensación justa no deberían ser «tratadas como una especie de guerra cultural».

Nick McGeehan, del grupo de defensa de los trabajadores inmigrantes Fair Square, calificó los comentarios de Infantino de «burdos» y «torpes».

Qatar ha dicho que es un país acogedor que no discrimina a las personas y ha negado las acusaciones de abuso a los trabajadores.

Infantino también defendió la presencia de Irán en el torneo, a pesar de la actual oleada de protestas mortales en ese país, provocadas por la muerte de una mujer bajo custodia policial en septiembre.

«No son dos regímenes los que se enfrentan, no son dos ideologías las que se enfrentan, son dos equipos de fútbol», dijo.

«Si no tenemos al menos el fútbol para unirnos… ¿en qué mundo vamos a vivir? En Irán hay 80 millones de personas, ¿son todas malas? ¿Son todos monstruos?».

PROHIBICIÓN DE LA CERVEZA

Al abordar la decisión del viernes de prohibir la venta de cerveza con alcohol en los estadios durante el torneo, Infantino dijo que la FIFA no había logrado convencer al gobierno de Qatar de mantener la decisión original de permitirla.

«Lo intentamos y por eso les comunico el cambio de política tardío», dijo. «Intentamos ver si era posible».

Infantino dijo que había recibido garantías del más alto nivel del gobierno qatarí de que las personas LGBT serían bienvenidas en el país para la Copa del Mundo.

Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y se castigan con hasta tres años de cárcel en Qatar. Algunas estrellas del fútbol han expresado su preocupación por los derechos de los aficionados que viajan para el evento, especialmente de las personas LGBT+ y de las mujeres, a quienes, según los grupos de derechos, las leyes qataríes discriminan.

En un final extraordinario de la conferencia de prensa, Bryan Swanson, director de relaciones con los medios de comunicación de la FIFA, tomó el micrófono para defender a Infantino.

«He visto muchas críticas a Gianni Infantino desde que me incorporé a la FIFA, en particular de la comunidad LGBTI», dijo.

«Estoy sentado aquí en una posición privilegiada en un escenario global como hombre gay aquí en Qatar. Ha recibido garantías de que todos serán bienvenidos… Que Gianni Infantino no sea gay no significa que no le importe. Le importa».

