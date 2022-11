Experto en crímenes de guerra supervisará las investigaciones sobre Donald Trump

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró el viernes a Jack Smith, un fiscal de crímenes de guerra, para que se desempeñe como consejero especial para supervisar las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Donald Trump, incluyendo el manejo de documentos sensibles por parte del ex presidente y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

El anuncio de Garland se produjo tres días después de que Trump, un republicano, anunciara que se presentaría de nuevo a la presidencia en 2024. Garland dijo que la candidatura de Trump, así como la intención declarada del presidente demócrata Biden de presentarse a la reelección, hacían necesario el nombramiento de un consejero especial.

Los consejeros especiales a veces son nombrados para investigar casos políticamente delicados y hacen su trabajo con cierto grado de independencia de la dirección del Departamento de Justicia.

«El ritmo de las investigaciones no se detendrá ni decaerá bajo mi supervisión», dijo Smith en un comunicado. «Ejerceré un juicio independiente y haré avanzar las investigaciones de forma expeditiva y exhaustiva hasta cualquier resultado que dicten los hechos y la ley».

Smith supervisará la investigación sobre el manejo de documentos gubernamentales por parte de Trump tras dejar la Casa Blanca el año pasado y la indagación sobre los intentos de interferir en el traspaso pacífico del poder tras las elecciones de 2020, ha dicho Garland.

«Nombrar a un abogado especial en este momento es lo correcto», dijo Garland, nombrado por Biden, en una conferencia de prensa.

Trump calificó el nombramiento del abogado especial como un «acuerdo amañado».

«Este horrendo abuso de poder es el último de una larga serie de caza de brujas que comenzó hace mucho tiempo», dijo a una multitud de partidarios en un evento de etiqueta en su finca Mar-a-Lago en Florida.

Biden no respondió a las preguntas a gritos de los periodistas sobre el abogado especial durante su única aparición pública del día. La Casa Blanca no participó en la decisión de nombrar a Smith, dijo un funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Smith, un político independiente, fue hasta hace poco el fiscal jefe del tribunal especial de La Haya, encargado de procesar los crímenes de guerra en Kosovo. Anteriormente supervisó la sección de integridad pública del Departamento de Justicia y trabajó como fiscal federal y estatal en Nueva York.

Esta es la segunda vez en cinco años que el Departamento de Justicia nombra a un abogado especial para investigar la conducta de Trump. El exdirector del FBI, Robert Mueller, nombrado abogado especial en 2017, documentó los contactos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia, pero no encontró pruebas suficientes para presentar una acusación de conspiración criminal.

Los agentes del FBI se incautaron de miles de registros del gobierno, algunos marcados como altamente clasificados, de la casa de Trump en Mar-a-Lago durante un registro aprobado por el tribunal el 8 de agosto. Los investigadores también están examinando a Trump por posible obstrucción de la investigación. Trump presentó una demanda civil en un esfuerzo por retrasar la investigación de los documentos y mantener algunos registros lejos de los investigadores.

La otra investigación es un amplio estudio sobre un complot fallido de los aliados de Trump para anular las elecciones presidenciales de 2020 mediante la presentación de lotes de listas falsas de electores a los Archivos Nacionales de Estados Unidos y tratando de bloquear el Congreso para certificar la victoria electoral de Biden.

Un gran jurado está escuchando pruebas en ese caso, con los fiscales emitiendo citaciones para testificar a los principales ex abogados de la Casa Blanca y asesores cercanos al vicepresidente Mike Pence.

DISTANCIA POLÍTICA

Aunque Garland tiene en última instancia autoridad sobre el abogado especial, el nombramiento de Smith puede permitirle crear cierta distancia política que podría reforzar la confianza pública en la integridad de las dos investigaciones. Se espera que los fiscales de carrera sigan trabajando en las investigaciones junto a Smith.

Smith fue operado recientemente tras lesionarse una rodilla en un accidente de bicicleta. No asistió a la conferencia de prensa.

El conjunto de investigaciones penales y civiles estatales y federales contra Trump también incluye una demanda civil del fiscal general del estado de Nueva York que le acusa a él y a tres de sus hijos adultos de fraude en relación con el negocio inmobiliario familiar.

Smith es el tercer consejero especial del Departamento de Justicia nombrado desde 2017 para llevar un caso políticamente sensible. Mueller no llegó explícitamente a una conclusión sobre si Trump obstruyó la justicia, lo que llevó al entonces fiscal general William Barr a tomar su propia determinación de que no había base para esa acusación.

En 2019, Barr nombró a John Durham como abogado especial para investigar los orígenes de la investigación del FBI sobre la campaña de Trump en 2016. De los tres procesos penales que Durham llevó a cabo, dos resultaron en absoluciones este año.

